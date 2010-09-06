Арбитражный суд Орловской области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 20 тыс. рублей за нарушения техрегламентов Таможенного Союза.

Суд вынес решение по материалам  Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты ведомства провели внеплановую проверку убойного пункта в селе В-Ольшаное, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

Как следует из сообщения управления, в убойном пункте не была определена периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции технологических оборудования и производственного инвентаря; ветеринарные сопроводительные документы не оформлены должным образом и т.д.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа 20 тыс. рублей.

Как сообщает ведомство, предписание, выданное с целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений, предприниматель выполнила.

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