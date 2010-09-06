В Орловской области в 2016 году потребление электроэнергии выросло на 1,8% по сравнению с 2015 годом.



За 12 месяцев увеличение расхода зафиксировано примерно в таких же цифрах в большинстве регионов Центральной России, кроме Вологодской области (снижение на 0,4%), Брянской (-1,3%), Смоленской (- 0,2%) и Тверской (-0,4%).

В среднем рост электропотребления в регионах Центральной России за год составил 2,4%.



Об этом сообщает филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра».