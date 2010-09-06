Для орловских коммунальных служб будут закуплены две машины-дробилки для утилизации веток.

Технику по измельчению веток в опилки получат МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и МУП «Зеленстрой», сообщает пресс-служба городской администрации.

Машины купят по поручению главы администрации Орла Андрея Усикова.

Техника поможет существенно снизить расходы городского бюджета и решить проблему вывоза спиленных веток с улиц областного центра.

- Стоимость приема веток и стволов на городском полигоне существенно выше, чем остальных видов ТБО. Если же древесина будет измельчена, ее гораздо проще и дешевле утилизировать. Кроме того, опилки можно использовать, например, для того, чтобы укрывать клумбы, - цитирует пресс-служба замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова.

Как пояснил начальник финансово-экономического управления Артем Митасов, на покупку техники выделено более 4,5 миллионов рублей. Электронный аукцион на ее приобретение будет размещен уже в январе.

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