В 2016 году в Орловской области на 10% выросло производство мяса и субпродуктов убойных животных, на 49% - колбасных изделий.



Как сообщает пресс-служба губернатора, по сравнению с 2015 годом, в регионе также выросло производство: мясных полуфабрикатов – на 26,9 %, сыров – на 12,7 %, плодоовощных консервов – в 1,7 раза, крупы – на 18 %, масел растительных – на 4,8 %, муки – на 17 %, мясных консервов – на 23,5 %.

В 2016 году в Орловской области объем отгруженных предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности товаров собственного производства превысил 47 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.