Аграрии Орловской области завершили 2016 год с рекордными показателями, сообщает пресс-служба губернатора.



Общий валовой сбор зерна в регионе в 2016 году превысил 3 млн тонн. Средняя урожайность по всей группе зерновых достигла 33,2 ц/га. Валовой сбор зернобобовых составил 153,7 тыс. тонн (109,5 % к 2015 году).

Производство технических культур показало высокие результаты.

Собрано 224,5 тыс. тонн технических масличных культур (121,1 % к 2015 году). В частности, валовой сбор сои в зачетном весе составил 93 тыс. тонн (128 % к 2015 году) при средней урожайности 18,2 ц/га. Это самые высокие значения, полученные за годы возделывания сои в Орловской области.

Подсолнечника собрано 102 тыс. тонн (141,9 % к 2015 году) при средней урожайности 22,8 ц/га – также самый высокий результат за время возделывания культуры в регионе.

Кроме того, в 2016 году получен рекордный урожай сахарной свеклы – 2,09 млн тонн (120,4 % к 2015 году) при средней урожайности 387 ц/га.



Как сообщал «Вечерний Орел» со ссылкой на пресс-службу губернатора и Департамент сельского хозяйства Орловской области, удельный вес аграрного сектора в валовом региональном продукте в 2016 году составил 18,8%.



Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Департамент сельского хозяйства Орловской области. Производство валовой продукции сельского хозяйства превысило 70 млрд рублей (106,6 % в сопоставимой оценке к уровню 2015 года).

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, по предварительной оценке, достиг 4,2 млрд рублей (105% к 2015 году).

В 2016 году в Орловской области также увеличилось поголовье крупного рогатого скота.



В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах региона содержится 142,7 тыс. голов КРС (+ 29,4 тыс. голов к уровню 2015 года). По предварительным данным увеличилось поголовье свиней и овец.

По предварительным данным, в минувшем году в Орловской области было произведено 123 тыс. тонн мяса (108,3 % к 2015 году).