В прошлом году холдинг «Мираторг» на 32% увеличил число рабочих мест в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской областях, сообщает компания.

Увеличение произошло в структуре ООО «Брянская мясная компания», которая входит в «Мираторг», за счет расширения проекта по производству «мраморной» говядины на производственных площадках в этих регионах.

За год число работников этой структуру выросло на 1500 человек. Общий штат «Брянской мясной компании» увеличился до 6236 сотрудников.

«Мираторг» продолжает развитие своих животноводческих площадок. К 2020 году холдинг намерен  увеличить поголовье крупного рогатого скота в пяти регионах присутствия в центральной России до миллиона голов.

Сегодня на предприятиях холдинга в этих регионах насчитывается более 436 тысяч голов КРС.

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