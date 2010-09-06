В новой схеме размещения нестационарных объектов торговли в Орле учтены 306 ларьков и павильонов.

Сейчас в Орле работает 527 таких торговых точек (369 киосков и 158 павильонов). Остальные (221) после окончания срока действия договоров, заключенных ранее с муниципальными властями, будут снесены.

Об этом сегодня на заседании комитета горсовета Орла по муниципальной собственности сообщил глава управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов.

Кроме того, УМИЗ обнаружило в Орле 10 нестационарных объектов торговли и один объект капитального строительства (на пересечении улиц Тульской и Контактной, владелец - А. Храбровский). Они будут демонтированы после вынесения судом соответствующих решений о сносе, сообщил Максим Лобов.

Демонтированы будут ларьки и павильоны, расположенные в охранных зонах, вне земель общего пользования, в непосредственной близости от остановочных пунктов и подземных пешеходных переходах.

«При этом депутаты готовы пойти навстречу предпринимателям, желающим открывать нестационарные торговые точки шаговой доступности, если это пойдет на пользу бюджету города, - говорится в сообщении пресс-службы горсовета Орла.

- Многие предприниматели готовы платить за аренду земли, открывая новые ларьки и павильоны, а это будет способствовать пополнению городской казны. Если для этого нам потребуется пересмотреть схему размещения объектов нестационарной торговли в Орле, мы готовы проработать этот вопрос, - прокомментировал ситуацию председатель комитета, депутат Игорь Цуканов.

Сколько людей останутся без работы, и какое количество предпринимателей пострадает в связи с обещанным сносом 167 павильонов, никто из присутствующих на комитете не обсуждал. Ни представители УМИЗ, ни депутаты.