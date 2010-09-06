Сегодня, 17 января, на заседании комитета муниципальной собственности и землепользованию горсовета Орла был рассмотрен вопрос об утверждении перечня объектов, в отношении которых возможно заключение концессионных соглашений.

Вопрос был внесен администрацией Орла. В частности, речь идет об обращении ООО «Техспецкомплект». Компания просит заключить с ней концессионное соглашение в отношении имущества муниципальных предприятий МУП «Банно-прачечное хозяйство» и МУП «Орелбыт».

Интерес предпринимателей вызвало помещение бани №4, общей площадью 1 831,4 кв.м, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 54, сообщает по итогам заседания комитета пресс-служба горсовета.  

Следует отметить, что заключение договора концессии в отношении муниципальных бань в настоящее время невозможно. Как пояснили представители правового управления горсовета, помещения обременены правом аренды третьего лица ОАО «Орелтеплосервис», а также принадлежат на праве хозяйственного ведения МУП «БПХ».

В соответствии с ч.4 ст.3 Федерального закона «О концессионных соглашениях» до прекращения указанных права аренды, права хозяйственного ведения бани №4 не могут быть объектами концессионного соглашения, говорится в сообщении горсовета.

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