18 января на заседании комитета по ЖКХ горсовета Орла  был рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах муниципального предприятия «Зеленстрой».  

Как доложил депутатам представитель УМИЗ Орла, по итогам десяти месяцев прошлого года убыток «Зеленстроя» составил 9,8 млн рублей, кредиторская задолженность - 26 млн рублей, дебиторская - 10 млн рублей, сообщает пресс-служба горсовета Орла по итогам заседания комитета.

В прошлом году муниципальный заказ выполнен на 37 млн рублей, за счет собственной розничной торговли предприятие получило 27 млн рублей. 

Сейчас на предприятии нет генерального директора. Как известно, бывший директор МУПа «Зеленстрой» Константин Федотов стал советником главы администрации Орла. На прошлой неделе из МУПа уволился главный бухгалтер. На предприятии проводят ревизию, ее итогов пока нет. Результаты проверки станут известны только к концу февраля. Сразу после этого вопрос  о ситуации в «Зеленстрое» будет вынесен на сессию горсовета.

Мэр Орла Василий Новиков, принимавший участие в заседании комитета, поручил имущественному блоку администрации Орла подготовить к этому времени антикризисный план для МУП «Зеленстрой».

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