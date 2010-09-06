17 января Арбитражный суд Орловской области оштрафовал арбитражного управляющего ООО ПФ «Орловские зори» за ненадлежащее исполнение обязанностей.



Суд вынес решение на основании заявления Управления Росеестра по Орловской области. Заявитель указал, что арбитражный управляющий Станислав Агибалов (г. Брянск) нарушил ряд требований закона «О банкротстве» и правил отчетности, установленных Правительством РФ.

Ответчик требования не признал. Тем не менее суд вынес решение в пользу заявителя и оштрафовал управляющего на 25 тыс. рублей.



Напомним, 13 ноября 2013 года арбитражный суд признал ООО ПФ «Орловские зори» несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства.