В январе-ноябре 2016 года 226 предприятий в Орловской области получили прибыль 15,55 млрд рублей, сообщает Орелстат.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил 13,68 млрд рублей.

При этом 98 предприятий получили убыток на сумму 1,86 млрд рублей.

Порядка 6,05 млрд рублей прибыли получили предприятия сельского хозяйства, 6,38 млрд — обрабатывающие производства. Оптовая и розничная торговля получили 2,25 млрд руб. прибыли.

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