На конец ноября 2016 года размер просроченной задолженности организаций Орловской области вырос на 13,9% по сравнению с октябрем, сообщает Орелстат.

Просроченные долги организаций Орловской области на конец ноября составили 2,498 млрд рублей. Цифра изменила оптимистичный тренд октября — в этом месяце долги к сентябрю снизились на 16% и составили 2,192 млрд рублей.

В конце ноября больше всего должны предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 1,55 млрд рублей.

За ними идут обрабатывающие производства — 491,6 млн рублей и сельское хозяйство — 78,3 млн рублей.

В то же время доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц увеличилась на 0,6 п.п. и на конец ноября 2016 года составила 5,1%, говорится в сообщении Орелстата.

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