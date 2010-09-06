Зарплата руководителей муниципальных предприятий будет напрямую зависеть от экономических результатов.

Об этом шла речь на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского горсовета 19 января.

Депутаты рассмотрели положение об условиях оплаты труда руководящего состава муниципальных унитарных предприятий Орла. В новом документе прописывается порядок оплаты не только директорам, но также заместителям и главным бухгалтерам МУПов.

В частности, предлагается учесть численность сотрудников и успешность финансово-хозяйственной деятельности. Депутаты считают, что таким образом руководитель не будет получать премии при неэффективной работе.



- Нам нужно создавать предпосылки, чтобы муниципальный сектор экономики работал эффективно и с прибылью, - отметил председатель комитета Владимир Бутусов.

Документ с учетом доработки будет представлен на февральском заседании профильного комитета.