Поскольку регион получит свыше 400 млн рублей федеральных средств по ряду программ.

На январской сессии будут представлены поправки в областной бюджет. Об этом шла речь на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета.

Соответствующий законопроект внесён в облсовет губернатором области.

Корректировка закона об областном бюджете обусловлена распределением федеральных дотаций и целевых безвозмездных поступлений бюджетам субъектов РФ.

По госпрограмме Российской Федерации «Развитие здравоохранения» Орловская область получит 199,8 млн рублей.

На поддержку местных программ формирования современной городской среды направлено 154,4 млн рублей. Свыше 38 млн пойдут на обеспечение жильём детей-сирот, 20,1 млн рублей – на предоставление отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение.

Также региону впервые выделена субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры – более 16 млн рублей.

По итогам обсуждения, профильный комитет рекомендовал принять документ на январской сессии облсовета сразу в двух чтениях.

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