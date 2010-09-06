На данный момент в Орловской области зарегистрировано и работает уже 84 онлайн-кассы, сообщает региональное УФНС.

Внесенные в июле прошлого года изменения в федеральное законодательство предписывают представителям бизнеса при расчетах использовать кассовые аппараты нового поколения, способные в режиме реального времени передавать в налоговые органы информацию обо всех совершаемых транзакциях, формируя электронные фискальные чеки.

С 1 февраля 2017 года налогоплательщики не смогут зарегистрировать кассы старого образца, а с 1 июля 2017 года все предприниматели должны перейти на новые кассовые аппараты, за исключением индивидуальных предпринимателей, которым Законом разрешено не применять ККТ до 1 июля 2018 года, напоминает ведомство.

Реестр контрольно-кассовой техники постоянно пополняется, и на данный момент в нем содержится уже 48 различных моделей касс. Операторами фискальных данных стали пять организаций.

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