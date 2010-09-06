На 1 декабря 2017 года поголовье крупного рогатого скота в Орловской области составило 161,8 тыс. единиц, сообщает Орелстат.

По сравнению с той же датой 2016 года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1%. Немного стало больше коров — на 0,4%. На 1 января поголовье свиней составило 374,8 тыс. ед.

Количество свиней увеличилось на 13% (по сравнению с той же датой 2015 года). Птицы стало меньше на 20,3%.

За 12 месяцев 2016 года в Орловской области на 12,7% выросло производство мяса (по сравнению с январем-декабрем 2015 года) и составило 128 тыс. тонн. Производство молока сократилось на 3,8% и составило 176,9 тыс. тонн.

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