С начала этого года в Орловской области продано 336 электронных полисов ОСАГО, так называемых Е-ОСАГО, сообщает Российский союз страховщиков.

По данным РСА в регионах ЦФО с 1 по 20 января продано 21,3 тыс. полисов Е-ОСАГО.

В Центральном федеральном округе в ТОП-3 вошли Москва (3 тысячи), Липецкая область (2,9 тыс.) и Воронежская область (2,9 тыс.) полисов.

С начала этого года страховщики заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет почти треть от всех договоров Е-ОСАГО за прошлый год.

В рабочие дни заключается около 10 тыс. договоров в день.