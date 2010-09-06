18 января Арбитражный суд Орловской области полностью удовлетворил иск «Орловской областной клинической больницы» о взыскании с подрядчика, строившего Многофункциональный медицинский центра в Орле.

Иск к подрядчику – московскому ООО «АСК инжиниринг» больница подала в ноябре 2016 года.

Изначально исковые требования составляли почти 496 млн рублей, в ходе процесса они были снижены до 471 млн рублей.

ООО «АСК Инжиниринг» строил Многопрофильный медицинский центр, который в Орле называют «Титаником», с нала 2016 года.

Достраивал, впрочем, не очень успешно. На областном уровне создавались различные комиссии, призванные способствовать вводу здания в эксплуатацию, однако «Титаник» по-прежнему стоит без пользы.

8 декабря Арбитражный суд Орловской области по иску больницы расторг гражданско-правовой договор с ООО «АСК Инжиниринг» на строительство многострадального объекта.