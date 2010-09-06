20 января Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) отменил решения Арбитражного суда Орловской области об отказе в признании недействительными решений налоговой службы о доначислении компании «Керама Марацци» налога на прибыль, пени и штрафа на общую сумму 8,2 млн рублей.

Решение орловский арбитраж вынес в октябре прошлого года. ООО «Керама Марацци» обжаловала его в апелляционной инстанции.

В итоге жалоба компании удовлетворена. Решение суда первой инстанции отменено, по делу вынесен новый вердикт.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение ИФНС по городу Орлу от 8 декабря 2015 года  о доначисления «Керама Марацци» налога на прибыль в сумме 5,8 млн рублей, пени – 1,2 млн рублей и штрафа 1,2 млн рублей.

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