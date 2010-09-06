11 января Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) принял к производству жалобу АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на решение орловского арбитража о взыскании с Орловской области 201,9 млн рублей убытков за перевозку пассажиров на электричках в 2001 году.

Рассмотрение жалобы ЦППК назначено на 2 февраля.

Судебные процессы между Орловской области и железнодорожным перевозчиком тянется с конца 2012 года.

Орловский арбитраж в феврале 2014 года отказал ЦППК в ее притязаниях на средства областного бюджета. Но позднее, в октябре 2014 года, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу железнодорожников и вынесла новое решение: взыскать с Орловской области 201,9 млн рублей.

Регион обжаловал решение в кассационной инстанции. И суд высшей инстанции отменил все предыдущие судебные решения по делу и снова направил его на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

8 ноября 2016 года Арбитражный суд Орловской области снова  полностью отказал ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК)  в удовлетворении. И снова компания обжаловала это решение в апелляционной инстанции.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк объявляет о продаже ряда помещений в Орловской области

Орловское отделение ПАО «Сбербанк» объявляет о продаже помещений, расположенных в Хотынце, Должанском, Краснозоренском районах, Ливнах. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ