11 января Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) принял к производству жалобу АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на решение орловского арбитража о взыскании с Орловской области 201,9 млн рублей убытков за перевозку пассажиров на электричках в 2001 году.

Рассмотрение жалобы ЦППК назначено на 2 февраля.

Судебные процессы между Орловской области и железнодорожным перевозчиком тянется с конца 2012 года.

Орловский арбитраж в феврале 2014 года отказал ЦППК в ее притязаниях на средства областного бюджета. Но позднее, в октябре 2014 года, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу железнодорожников и вынесла новое решение: взыскать с Орловской области 201,9 млн рублей.

Регион обжаловал решение в кассационной инстанции. И суд высшей инстанции отменил все предыдущие судебные решения по делу и снова направил его на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

8 ноября 2016 года Арбитражный суд Орловской области снова полностью отказал ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) в удовлетворении. И снова компания обжаловала это решение в апелляционной инстанции.