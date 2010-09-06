Орловская банковская школа продолжит работу в качестве структурного подразделения орловского филиала РАНХиГС, сообщил СМИ директор филиала Павел Меркулов.

Напомним, что весной 2016 года Центральный банк России принял решение об оптимизации системы банковских колледжей. Речь идет о шести учебных заведениях, которые находились в ведении ЦБ.

- Санкт-Петербургский колледж будет присоединен к Высшей школе экономики, а остальные пять войдут в систему Российской академии народного хозяйства и государственной службы, - сообщил журналистам Павел Меркулов.

Он озвучил перспективные планы филиала РАНХиГС по отношению к банковскому колледжу. Вуз намерен развивать и расширять возможности для студентов колледжа.

- По моему мнению, студентов там должно быть в три раза больше, - сказал глава филиала РАНХиГС в Орловской области.

Обсуждается также возможность, чтобы дети, поступившие на бюджетной основе в колледж, при хорошей учебе имели право автоматически стать студентами РАНХиГС,