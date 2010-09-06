В 2016 году УФНС России по Орловской области рассмотрело 234 жалобы, сообщает ведомство.

Из них управлением удовлетворено 87 жалоб (38% от общего числа рассмотренных).

Ведомство отмечает, что для налогоплательщиков урегулирование налогового спора в досудебном порядке - это быстрый и удобный способ решить спорный вопрос без издержек, не доводя дело до судебного разбирательства.

Управление еще раз напоминает о том, что с помощью электронной услуги ФНС России «Узнать о жалобе» любой налогоплательщик может получить информацию о дате поступления жалобы, сроке ее рассмотрения и о продлении срока рассмотрения жалобы.

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