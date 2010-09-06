Территориальное управление Росимущества в Орловской области реализовало государственный пакет акций ОАО «Автоагрегат» на торгах без объявления цены, состоявшихся 20 января.

На продажу были выставлены обыкновенные именные акции в бездокументарной форме ливенского ОАО «Автоагрегат» в количестве 20 157 штук, что составляет 14,76% уставного капитала общества.

Номинальная стоимость акций оценивается в 25,2 млн рублей. После нескольких неудачных попыток продать акции на аукционе по номинальной стоимости, Росимущество объявило продажу акций способом без объявления цены.

В торгах участвовало 12 претендентов. В итоге акции купил Юрий Люблин за 5 млн рублей.

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