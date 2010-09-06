27 января на сессии областного совета депутаты примут поправки в бюджет 2017 года.

В результате вносимых изменений как доходы, так и расходы областного бюджета увеличатся на 1,25 млрд руб. и составят 28,11 млрд рублей, бюджет при этом останется сбалансированным, говорится в сообщении пресс-службы облсовета.

Поправки связаны с утверждением дотаций и целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

В частности, на 225,5 млн рублей увеличены ассигнования на «Детский бюджет», на меры социальной поддержки, включая публично-нормативные обязательства дополнительно направят 442 млн рублей.

На жильё для детей-сирот дополнительно выделят свыше 53 млн рублей, на обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, коммунальной инфраструктурой — 15 млн рублей.

На 11,6 млн рублей увеличится финансирование на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Орловской области для отдельных категорий граждан, сообщает пресс-служба облсовета.

Как ранее сообщал «Вечерний Орел», по госпрограмме Российской Федерации «Развитие здравоохранения» Орловская область получит 199,8 млн рублей.

На поддержку местных программ формирования современной городской среды направлено 154,4 млн рублей. 20,1 млн рублей – на предоставление отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение.

Также региону впервые выделена субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры – более 16 млн рублей.