В 2016 году Орловский сталепрокатный завод («ОСПАЗ», входит в ОАО «Северсталь-мети з», группы ПАО «Северсталь») отгрузил потребителям почти 24 тысячи тонн крепежа.

Как сговорится в сообщении компании, это рекордный показатель за последнее десятилетие.

В 2017 году завод будет отмечать 50-летие.

- Наша продукция широко применяется во многих проектах областного, федерального и мирового значения. К числу значимых объектов, безусловно, можно отнести Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге и спортивные объекты, строящиеся к Чемпионату мира-2018. Привлечение нашей компании к таким масштабным стройкам говорит о сложившейся репутации «Орловского сталепрокатного завода» как успешного и надежного поставщика, - говорит директор ОСПАЗа Алексей Ереничев.