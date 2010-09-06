20 января ООО «Орелтеплогаз» подало в Арбитражный суд Орловской области заявление о признании несостоятельным (банкротом») ООО «Орловская теплосетевая компания», дочернее предприятие ПАО «Квадра-генерирующая компания».

Пока объем финансовых претензий «Орелтеплогаза» к «ОТСК» не известен, суд также еще не назначил дату рассмотрения заявления.

ООО «Орловская теплосетевая компания» создано в 2010 году. Зарегистрировано в Орле на ул. Энергетиков. На конец 2015 года уставной капитал составлял 142,8 млн рублей. Генеральный директор – Сергей Филатов. Единственным владельцем компании является ПАО «Квадра-генерирующая компания».

ОТСК занимается производством тепловой энергии на Орловской ТЭЦ, Основными видами деятельности являются передача пара и горячей воды, распределение пара и горячей воды, обеспечение работоспособности тепловых сетей.

ООО «Орелтеплогаз» зарегистрирован в Москве. В компании два учредителя ООО «Орловская региональная компания по реализации газа» и ОАО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО». Основной государственный регистрационный номер «Орловской региональной компании по реализации газа» полностью совпадает с ОГРН ООО «Газпром межрегион газ», то есть это оно и есть.

Учредителями ООО «Газпром межрегион газ» являются ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК» и ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ». Крупнейшим акционером ОАО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО» является некое АО «Регионгазхолдинг», которое в свою очередь учредили…

Далее разбираться во многочисленным дочках «Газпрома», размножающихся почкованием, «ВО» не стал. Это тема для другой статьи. Ясно одно, что «Орелтеплогаз» - одна из многочисленных компаний, афиллированных со структурами топ-менеджеров «Газпрома».

Руководит «Орелтеплогазом» с осени 2015 года Дмитрий Москаленко. Уставной капитал «Орелтеплогаза» - 10 тысяч рублей.

В Орле «Орелтеплогаз» прославился как «стратегический» инвестор, который при губернаторе Александре Козлове обещал вложить в теплоэнергетику Орла и Орловской области миллиард рублей.

Именно неуступчивая позиция по «Орелтеплогазу» во многом стоила поста последнему всенародно избранному мэру Орла Виктору Сафьянову, который не хотел отдавать теплосетевой комплекс областной столицы на «стратегическому инвестору».

В итоге под давлением областной власти, которая не забывала говорить с трибун и посредством своих ручных СМИ цветистые фразы о инвестициях и процветании, «Орелтеплогазу» по бросовой цене отдали в аренду теплосетевойкомплекс областной столицы – имущество муниципального ОАО «Орегортеплоэнерго» и затем теплосетевой комплекс города Ливны.

Инвестор собирал деньги населения и организаций (по разным оценкам около 2 млрд рублей). Никуда ничего не вложил. Оброс долгами. Эта вакханалия продолжалась до тех пор, пока новые власти Орла по суду расторгли с ним договор аренды. Тем временем, где-то в оффшорах, возможно, были построены новые вилы и яхты.

И вот теперь новый виток истории с участием «Орелтеплогаза».