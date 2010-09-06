С 2015 года рынок ритуально-обрядовых услуг в Орле демонстрирует активное развитие. Количество ритуальных компаний достигает 36, сообщила сегодня на рабочем совещании в администрации Орла директор МУП РОУ Екатерина Стрелец.

Высокая конкуренция отвлекла некоторый поток клиентов у МУП, однако муниципальное предприятие демонстрирует неплохие экономические показатели.

За последние два года выручка МУПа увеличилась на 8 млн рублей (+13,6 млн рублей). Чистая прибыль выросла на 2,2 млн рублей (+72,5%). Кредиторская задолженность уменьшилась на 781 тысячу рублей, рассказал госпожа Стрелец.

Муниципальное предприятие старается выдерживать конкуренцию. На предприятии производят более 50 видов венков, 20 видов гробов, надмогильные памятники из мрамора, гранита и других материалов.

В 2016 году МУП РОУ открыло новый прощальный зал, VIP-магазин, приобрело новые VIP катафалки, приобрело станок «Блеск», который позволит значительно улучшить обработку камня для памятников и так далее, рассказала Екатерина Стрелец.