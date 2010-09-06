Город Орел в 2016 году в общей сложности дал в казну 14,5 млрд рублей налоговых поступлений, следует из данных УФНС по Орловской области.

Это на 455,8 млн рублей больше, чем было год назад (+3,2%). Плановые налоговые показатели в Орле исполнены на 105,4%.

При этом город обеспечил платежи в бюджет Орловской области в сумме 10,9 млрд рублей. Это на 7,4% больше, чем было в 2015 году. Дополнительно в областной бюджет на территории областного центра собрано 736,2 млн рублей.

Примечательно, что самая большая доля (35,5%) налогов города сформирована за счет подоходного налога с работающих горожан – 5,2 млрд рублей. Налога на добавленную стоимость (НДС) в Орле собрано 3,3 млрд рублей (22,7% всех налоговых поступлений), налога на прибыль 2,8 млрд рублей (19,5%).

При этом доходы городского бюджета в 2017 году приняты в сумме 3,7 млрд рублей.

На фото: Вечерний Орел. Еще при нормальном уличном освещении.