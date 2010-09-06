В 2017 году на строительство и реконструкцию сельских автодорог Орловская область получит федеральные субсидии в объеме 211,7 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.



Субсидии направляются по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Господдержка предоставляется на софинансирование расходов регионов на автодороги с твёрдым покрытием, ведущие к ближайшим общественно значимым объектам и населённых пунктов, а также к объектам производства сельхозпродукции.