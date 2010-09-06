В Орловский филиал Россельхозбанка поступили заявки от предприятий АПК региона на получение льготных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей.

Для сравнения: в 2016 году филиал предоставил агропромышленному комплексу Орловской области кредиты на 3,6 млрд рублей.

Банк уже принял решение о выдаче льготных кредитов по двум заявкам на общую сумму 75 млн рублей. В настоящее время заявки направлены на согласование в в Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает служба общественных связей орловского филиала.

Напомним: Россельхозбанк стал первым банком – участником программы льготного кредитования предприятий АПК, в соответствии с которой банки получили возможность выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых.