В Арбитражном суде Орловской области идет рассмотрение иска регионального Департамента имущества и земельных отношений к ООО «Офсайд» об освобождении земельного участка под верандой кафе «Офсайд» на улице Тургенева, 55а.

Речь идет об участке площадью 313 квадратных метров, департамент просит суд обязать ответчика демонтировать объекты некапитального строительства – веранду (85 кв. метров) и навес (376 кв. метров) и привести участок в первоначальное состояние.

Иск был подан в конце ноября прошлого года.

В декабре компания «Офсайд» обратилась в суд со встречным иском к Правительству Орловской области о признании незаконным бездействия. Оно, по мнению истца, выразилось в непринятии в установленный срок решения по заявлению ООО «Офсайд» о выдаче разрешения на размещение объектов на земельном участке, находящимся в собственности Орловской области.

Рассмотрение иска департамента о сносе веранды и навеса решением суда приостановлено до момента вынесения решения по встречному иску «Офсайда» к правительству. Заседание по нему назначено на второе февраля.

Третьим лицом по первому иску выступает Областное автономное учреждение Орловской области «Центральный стадион имени В.И. Ленина», директором которого является Александр Родин, депутат горсовета Орла. Адрес стадиона - ул. Тургенева, 55.

ООО «Офсайд» зарегистрировано в Орле в 2006 году. Уставной капитал на март 2016 года – 10 тысяч рублей. Единственным официальным владельцем компании с ноября 2015 году является Петр Рыжов. Неофициальным владельцем, контролирующим «Офсайд», считается Александр Родин.