Основные показатели социально-экономического положения Орловской области в 2016 году обозначены в сводной таблице Орелстата.

Индекс промышленного производства в регионе составил 98,6%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) по итогам 2016 года составил 109,3%.

Объем работ в строительстве снизился на 12,6%. Ввод в действие жилых домов уменьшился на 36,7%.

Перевозки транспортом снизились на 15,1%. Грузооборот транспорта показал снижение на 16,3%.

Объем услуг связи вырос на 1,1%.

Оборот розничной торговли – минус 6,4%

Оборот общественного питания – минус 9,6%.

Объем платных услуг – минус 0,1%.

Внешнеторговый оборот – минус 17,5%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги – плюс 6,3%

Среднедушевые доходы населения выросли на 0,8%. При этом реальные денежные доходы населения Орловской области (с учетом инфляции) снизились на 7,2% по сравнению с 2015 годом.

Среднемесячная номинальная заработная плата в регионе за год увеличилась на 4,4%. Но реальная зарплата уменьшилась на 3,2%.