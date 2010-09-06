24 января Арбитражный суд Орловской области на шесть месяцев продлил конкурсное производство  в отношении МУП «Совхоз «Коммунальник».

С ходатайством в суд обратился конкурсный управляющий МУПа Игорь Медведев по причине того, что обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства еще не завершены.

Банкротство городского озеленительного предприятия было инициировано налоговой службой в апреле 2014 года. В июле 2014 года суд ввел в отношении «Коммунальника» процедуру наблюдения. В декабре того же года предприятие объявлено банкротом. В отношении него введена процедура конкурсного производства, срок которого заканчивался 25 января.

На 17 января этого года в конкурсную массу должника включено имущество балансовой стоимостью 25,4 млн рублей.

В целях взыскания дебиторской задолженности конкурсным управляющим в арбитражный суд поданы иски к МУП «Зеленстрой» и АО «Зеленый город» о взыскании задолженности.

«В настоящее время взыскание дебиторской задолженности в полном объеме не произведено. 13.01.2017 конкурсный управляющий МУП совхоз «Коммунальник» обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлениями о признании МУП «Зеленстрой» и АО «Зеленый город» несостоятельными (банкротами)», - говорится в материалах суда.

В итоге арбитражный суд продлил срок конкурсного производства в отношении МУП совхоз «Коммунальник» до 25 мая 2017 года. Конкурсный управляющий должен до 20 мая предоставить отчет о ходе процедуры.

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