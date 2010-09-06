Налоговые инспекции Орловской области подвели итоги работы комиссий по легализации «теневой» заработной платы, сообщает УНФС по Орловской области.

В прошедшем году налоговыми инспекциями проведено 339 заседаний комиссий по легализации налоговой базы. На них заслушано  более двух тысяч работодателей. 

Почти 85% вызванных на комиссию предприятий и организаций после этого повысили зарплаты сотрудникам,  сообщает ведомство.

На контроле комиссий УфНС  и вопрос полноты перечисления налога на доходы физлиц (подоходный налог). В 2016 году более 65% вызванных на комиссию перечислили в бюджет 34 млн рублей долга по НДФЛ за прошлые годы.

Налоговые инспекции региона в прошлом направили в прокуратуру материалы в отношении 195 налоговых агентов, у которых есть задолженность по оплате НДФЛ,

Работа налоговых инспекций в данном направлении в 2017 году продолжается.

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