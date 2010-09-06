Заодно ведомство оштрафовало предприятие за нарушение законодательства о труде.

В ОАО «Орелавтодор» выплачены долги по заработной плате — 7 млн рублей. Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры Орловского района.

При проверке предприятия ведомство установило, что перед работниками ОАО сложилась задолженность в размере более 7 млн рублей.

Прокурор района внес генеральному директору ОАО «Орёлавтодор» Николаю Павлюченкову  представление, по результатам рассмотрения которого бухгалтер предприятия привлечена к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо - ОАО «Орёлавтодор» оштрафовано на 50 тыс. руб за нарушение законодательства о труде.

В интересах работников предприятия прокурором района в суд было направлено 172 заявления о взыскании заработной платы. Все они судом удовлветворены.

В итоге, в январе 2017 года долги по зарплате были погашены, говорится в сообщении ведомства.

Напомним: в апреле 2016 года Арбитражный суд Орловской области признал ОАО банкротом и ввел в его отношении процедуру конкурсного производства.

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