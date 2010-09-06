Рост налоговых поступлений за 2016 год обеспечен во все бюджеты, сообщает МРИ ФНС России №8 по Орловской области.

В 2016 году в консолидированный бюджет поступило 2,791 млрд рублей налоговых платежей, что выше поступлений 2015 года на 203 млн рублей или на 7,8%. В федеральный бюджет рост поступлений обеспечен на 128,9 млн рублей (21,4%), в бюджет субъекта на 74,1 млн рублей (3,7%).

По основным налогам поступления составили: НДС – 629,7 млн рублей; НДФЛ – 1134,9 млн. рублей; налога на прибыль поступило 339,8 млн рублей, в том числе в бюджет субъекта 310,9 млн рублей.

Поступления по налогам, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов, составили 150,1 млн рублей, что выше поступлений за 2015 год на 21,7 млн рублей или на 17%.

Поступления по имущественным налогам (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) за январь-декабрь 2016 года составили 447,3 млн рублей или 117,8% к уровню 2015 года.

Ранее региональное УФНС сообщило о сборах налогов в Орле. Областной центра 2016 году в общей сложности дал в казну 14,5 млрд рублей налоговых поступлений.
Это на 455,8 млн рублей больше, чем было год назад (+3,2%). Плановые налоговые показатели в Орле исполнены на 105,4%.

При этом город обеспечил платежи в бюджет Орловской области в сумме 10,9 млрд рублей. Это на 7,4% больше, чем было в 2015 году. Дополнительно в областной бюджет на территории областного центра собрано 736,2 млн рублей.

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