Управление муниципального имущества и землепользования Орла объявило аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5,2 гектара в микрорайоне №13 Орла для многоэтажного жилого строительства.

Начальный размер годовой арендной платы – 7 млн рублей. Договор аренды с победителем аукциона будет заключен на 54 месяца. Аукцион состоится 1 марта.

Этот земельный участок (кадастровый номер 57:25:0040236:2) сформирован в соответствии с утверждённым в 2009 году проектом планировки данной территории, который предусматривает строительство здесь и социальных объектов.

- Жилищное строительство в микрорайоне №13 началось более 10 лет назад. Первые многоэтажные дома появились в Межевом переулке в 2008-2010 годах. Однако к дорожному строительству всерьёз не преступали. До настоящего времени проезд к домам в Межевом переулке осуществляется по двум очень узким дорогам с однополосным движением. Они же обеспечивают единственный подъезд к выставленному на аукцион участку. По завершению застройки нагрузка на эти дороги удвоится, а подвижек по строительству запроектированных широких улиц пока не видно. На застройщика обязанности по дорожному строительству не возлагаются, - анализирует ситуацию орловский эксперт Виктор Каплин на странице Вконтакте «Новостройки города Орла».