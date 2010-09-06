На 1 января в Орловской области насчитывалось 7 филиалов кредитных организаций с головным офисом в другом регионе, год назад их было 11, следует из информации, опубликованной на сайте Банка России.

Кроме того, если год назад в банковской статистике еще присутствовала одна региональная кредитная организация (банк «Церих»), то на 1 января 2017 года ее нет.

За прошедший год со 181 до 179 сократилось общее количество внутренних структурных подразделений филиалов банков в регионе.

В частности, на 1 января 2017 года банковская сеть насчитывала 86 дополнительных офисов (100 — на аналогичную дату 2016 года), 30 операционных касс вне кассового узла (31), 9 кредитно-кассовых офисов (их количество за год не изменилось) и 54 операционных офиса (41 — год назад).