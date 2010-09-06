1 февраля состоялась пресс-конференция на тему: «Орловская торгово-промышленная палата: Вчера. Сегодня. Завтра».  

В ходе мероприятия новый президент региональной Палаты Светлана Ковалева главное внимание уделила перспективам развития организации.

Сегодня ТТП – это площадка, которая представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса.

В ТПП представители бизнеса могут получить конкретную профессиональную помощь по самым различным аспектам деятельности.

Как отметила Светлана Ковалева, организация нацелена вести политику здорового протекционизма, стоять на защите интересов и развитии бизнеса, добиваться снижения административных барьеров, проводить разъяснительную работу по мерам поддержки бизнеса, существующим как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В настоящее время при Орловской ТПП сформировано несколько комитетов: по безопасности, экологический комитет, комитет по ЖКХ, а также комитет по работе с инвесторами. Большое внимание в работе будет уделяться людям с ограниченными возможностями, а также привлечению инвесторов в регион.

В числе задач Орловской ТТП - развитие потенциала выставочной деятельности. Уже запланировано проведение двухдневного форума по ЖКХ с насыщенной деловой программой, а также проводится подготовительная работа по организации масштабного мероприятия «Хлебосольная Орловщина».

Светлана Ковалева выразила уверенность, что орловский бизнес вскоре убедиться в состоятельности Орловской палаты, почувствует реальную поддержку, и количество членов ТТП будет расти.

Торгово-промышленная палата - негосударственная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и задач, предусмотренных Законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты. В Орловской области ТПП действует с 15 октября 1992 года.

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