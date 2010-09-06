27 января Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего МУП совхоз «Коммунальник» Игоря Медведева об освобождении его от исполнения этих обязанностей.

Суд назначил заседание по утверждению кандидатуры нового конкурсного управляющего на 13 февраля. 

Ранее, 24 января, суд на шесть месяцев продлил конкурсное производство в отношении МУПа – 25 мая.

Банкротство городского озеленительного предприятия было инициировано налоговой службой в апреле 2014 года. В июле 2014 года суд ввел в отношении «Коммунальника» процедуру наблюдения. В декабре того же года предприятие объявлено банкротом.

На 17 января этого года в конкурсную массу должника включено имущество балансовой стоимостью 25,4 млн рублей.

               

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в Орловской области 

Орловское отделение ПАО Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в регионе. 
Объекты размещены в Ливнах, Хотынце, Краснозоренском районе. Заявки на участие в  торгах принимаются до 9 февраля 2017 года. Торги состоятся 13 февраля. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ