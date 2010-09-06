27 января Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего МУП совхоз «Коммунальник» Игоря Медведева об освобождении его от исполнения этих обязанностей.

Суд назначил заседание по утверждению кандидатуры нового конкурсного управляющего на 13 февраля.

Ранее, 24 января, суд на шесть месяцев продлил конкурсное производство в отношении МУПа – 25 мая.

Банкротство городского озеленительного предприятия было инициировано налоговой службой в апреле 2014 года. В июле 2014 года суд ввел в отношении «Коммунальника» процедуру наблюдения. В декабре того же года предприятие объявлено банкротом.

На 17 января этого года в конкурсную массу должника включено имущество балансовой стоимостью 25,4 млн рублей.