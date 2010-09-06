27 января Арбитражный суд Орловской области оставил без движения иск ООО «Орелтеплогаза» о признании несостоятельным (банкротом) дочерней структуры ПАО «Квадра» - «Орловской теплосетевой компании».

В частности, «заявителем не представлены доказательства оснований возникновения задолженности должника перед заявителем: первичные доказательства, подтверждающие образование задолженности на заявленную сумму», - говорится в документах суда.

«Орелтеплогазу» дан срок до 3 марта, чтобы устранить причины, по которым иск не может быть рассмотрен.

Иск о банкротстве главной теплоэнергетической компании Орловской области был подан 20 января. По версии истца, ОТСК должна «Орелтеплогазу» 67,4 млн рублей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в Орловской области 

Орловское отделение ПАО Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в регионе. 
Объекты размещены в Ливнах, Хотынце, Краснозоренском районе. Заявки на участие в  торгах принимаются до 9 февраля 2017 года. Торги состоятся 13 февраля. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ