27 января Арбитражный суд Орловской области оставил без движения иск ООО «Орелтеплогаза» о признании несостоятельным (банкротом) дочерней структуры ПАО «Квадра» - «Орловской теплосетевой компании».

В частности, «заявителем не представлены доказательства оснований возникновения задолженности должника перед заявителем: первичные доказательства, подтверждающие образование задолженности на заявленную сумму», - говорится в документах суда.

«Орелтеплогазу» дан срок до 3 марта, чтобы устранить причины, по которым иск не может быть рассмотрен.

Иск о банкротстве главной теплоэнергетической компании Орловской области был подан 20 января. По версии истца, ОТСК должна «Орелтеплогазу» 67,4 млн рублей.