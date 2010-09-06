В 2016 году ПАО «Ростелеком» направило на инвестиционные проекты в Орловской области 300 млн рублей.



Примерно столько же компания выделит на эти цели в наступившем году. Об этом и не только 1 февраля рассказали на пресс-ланче в Орле вице-президент ПАО «Ростелеком» - директор макрорегионального филиала «Центр» Александр Абрамков и директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков.



Спикеры подвели итоги минувшего года и наметили перспективы развития компании в регионе.



В начале встречи Александр Абраменков прокомментировал итоги реализации энергосервисного контракта в Орле. Вице-президент отметил, что специалисты компании работали на повышение энергетической эффективности и достижение экономии. В их обязанности не входила замена старых или строительство новых опор ЛЭП. Проблемы возникли с существующей инфраструктурой: на некоторых участках опоры отсутствуют, на других не соблюдены нормативные расстояния между ними и относительно проезжей части. Очевидно, что одной заменой светильников решить задачу модернизации системы уличного освещения невозможно. Ситуацию можно исправить лишь планомерной заменой опор и приведением их в соответствие с нормами. Средства на это можно получить благодаря полученной экономии.

- Совместно с администрацией города Орла мы ищем пути исправления ситуации. Есть ряд решений по наиболее болевым точкам - мы понимаем, что эта тема значима для жителей города, - сказал Александр Абрамков.

Вице-президента компании дополнил Юрий Солдатенков: «Все работы неукоснительно проводились в рамках технического задания заказчика. Замена свыше 11 тысяч светильников - проект масштабный и сложный. Предвидеть все проблемные зоны этого проекта невозможно. Шероховатости мы будем исправлять. Важно понимать, что еще существует срок гарантии и мы должны обеспечить нормальную работу системы».

Как было отмечено, исполнение проекта дало компании колоссальный опыт, который поможет в реализации подобных проектов на территории других субъектов РФ, тем более, что стратегия «Ростелекома» предусматривает развитие энергосервисного направления.



Александр Абрамков рассказал о встрече с главой региона, которая состоялась в тот же день.



- С губернатором Орловской области сегодня мы обсудили ряд проектов, в частности участие «Ростелекома» в реализации программы «Безопасный город» и развитие «Системы 112», сказал он. - В рамках реализации проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» мы обеспечили монтаж, пуско-наладку технических и программно-аппаратных средств защиты информации. Все инвестиционные программы, заявленные год назад на встрече с губернатором нами выполнены. Компания инвестировала в развитие области более 300 миллионов рублей.



По его словам, Орловский филиал успешно завершил 2016 год и по-прежнему является абсолютным лидером в телефонии. Наращена доля рынка Интернет-услуг. Построено 150 километров оптоволоконных линий связи. Введено в эксплуатацию более 1000 портов широкополосного доступа к сети Интернет.



На основе достигнутых результатов в наступившем году филиалу поставлены новые задачи. Для их решения предусмотрены инвестиции на сопоставимом с 2016 годом уровне.



В 2017 году планируется охватить более семи с половиной тысяч домохозяйств широкополосным доступом в Интернет, из них более тысячи по технологии GPON.



Значимой точкой роста становятся облачные сервисы, доходы от которых растут в среднем на 40%.



Виртуальный центр обработки и хранения данных — одна из самых перспективных услуг. Она позволяет клиенту экономить затраты на покупку дорогого IT-оборудования и снижать затраты на специалистов, обслуживающих ИТ-инфраструктуру компании.

- Несколько лет назад рынок скептически относился к услуге. Сейчас спрос набирает обороты. Потому что стоимость создания и обслуживания хранилища данных у нас дешевле. Клиенты это видят, - отметил Александр Абрамков.



Ещё один перспективный облачный сервис - «Виртуальный офис». Это комплекс облачных сервисов, позволяющий использовать офисные приложения Microsoft для организации эффективной работы сотрудников.



Проекты с органами государственной власти Орловской области также будут продолжены.



В наступившем году компания продолжит работу по реализации программы по устранению цифрового неравенства. Программа нацелена на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов региона сетью интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Для этого строятся оптоволоконные сети и устанавливается соответствующее оборудование. В Орловской области подпадают под эту программу 205 населенных пунктов.



Один из проектов — монтаж систем видеонаблюдения. Филиал планирует установку 1500 таких систем обеспечения безопасности офисов и домов в рамках услуги «Видеонаблюдение».

- Этот сервис может использоваться в различных местах и позволяет удаленно просматривать видео в режиме реального времени и хранить записи во виртуальном центре обработки данных «Ростелекома», - отметил Юрий Солдатенков. - При этом система легко устанавливается, настраивается, проста в управлении и отличается высокой надежностью. Мы прогнозируем высокий спрос на эту услугу. Сейчас мы ведем переговоры с управляющими компаниями — и мы предлагаем цены дешевле чем у конкурентов.



Недавно «Ростелеком» запустил мобильную связь. Оператор предлагает удобную тарифную линейку, с возможностью подбора оптимального тарифного плана. Например тарифная линейка «Суперсимка» предлагает комплекты минут, SMS и мегабайтов мобильного интернета с дополнительными опциями «Простоинтернет». Разработаны специальные пакетные и тарифные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса. Сегодня для предпринимателей разрабатываются удобные коробочные решения.



В тоже время, как подчеркнули спикеры, родной, домашний телефон с проводами будет жить еще долго. По крайней мере, в «Ростелекоме» отмечают прирост традиционной телефонии.

- Абонентская база в Орловской области более 100 тысяч абонентов. Компания ищет новые точки роста и зарабатывать на них, используя сложившуюся за многие годы инфраструктуру, отметил Юрий Солдатенков.



- Создавая инфраструктуру для новой цифровой экономики, мы видим целый ряд направлений, куда можно двигаться, — индустриальный интернет, геоданные, ОТТ-решения, «умный дом», собственный мессенджер. Мы хотим продавать нашим клиентам услуги, связанные с энергоэффективностью — зданий, квартир, офисов и так далее, тем более, что для этого у нас есть все: надежная, защищенная, разветвленная телекоммуникационная сеть, профессиональный коллектив, возможность инвестировать крупные суммы в долгосрочные проекты, - отметил в завершении встречи Александр Абрамков.

На фото: вице-президент ПАО «Ростелеком» - директор макрорегионального филиала «Центр» Александр Абрамков и директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков.