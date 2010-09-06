Вчера, 2 февраля, подписано региональное трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Орловской области на 2017 год. Документом установлено, что размер минимальной заработной платы в регионе составляет 10 000 рублей в месяц.

Предыдущее значение регионального минимальной заработной платы, установленное на 2016 год, - 7500 рублей.

Соглашение подписали: от правительства Орловской области губернатор Орловской области Вадим Потомский, от областной Федерации профсоюзов – председатель федерации Николай Меркулов и руководитель местного отделения РССП Алексей Ереничев.

Примечательно, что соглашение о региональном о МРОТ распространяется на всех предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей, работающие на территории Орловской области, кроме структур государственного и муниципального сектора. То есть для них соблюдение МРОТ в размере 10 тысяч рублей необязательно. 

Соглашение подписано, потом его опубликуют в газете «Орловская правда», это произойдет в ближайшее время. С момента публикации есть 30 календарных дней, чтобы компания, которая не хочет присоединяться к соглашению, заявила об этом официально – написав письменный отказ в адрес уполномоченного органа исполнительной власти.

Если компания промолчит в течение 30 дней, автоматически будет считаться, что она присоединилась к соглашению.

Наша справка: в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса России в любом субъекте РФ может устанавливаться свой размер минимальной заработной платы с одним лишь условием: он не может быть ниже МРОТ, утвержденного федеральным законом. Для удобства его называют региональным МРОТ, но, если говорит точнее, то это «минимальный размер заработной платы». Чуть менее половины регионов России воспользовались своим правом установить собственный МРОТ,

 

 

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