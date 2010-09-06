В январе 2017 года цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 1,8%, а январю 2016 года – на 8,3%, сообщает Орелстат.

Бензин автомобильный АИ-92 (АИ-93) подорожал с января 2015 года на 7,6%, дизельное топливо – на 6,6%.

Газомоторное топливо выросло в цене на 15,4%.

В январе, по данным статистики, средняя цена на бензин АИ-92 в регионе составила 35,46 руб., АИ-95 — 38,16 руб., газовое моторное топливо — 19,63 руб.

При этом газомоторное топливо по сравнению с декабрем 2016 года чуть-чуть подешевело — на 0,2% (или на 5 копеек).

Общий рост потребительских цен на товары и услуги в регионе с января минувшего года по январь 2017-го составил 6,3%.