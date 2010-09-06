С 1 февраля этого года предприниматели не смогут зарегистрировать кассовые аппараты старого образца.

С этого момента на учет можно поставить только аппараты, которые обеспечивают возможность онлайн передачи данных в налоговую службу через операторов фискальных данных, напоминает ведомство.

Как ранее сообщалось, с 1 июля этого года все должны перейти на новые кассовые аппараты. Исключение составляет малый бизнес в сфере услуг, плательщики ЕНВД и работающие на патенте – они переходят на новые кассы с 1 июля 2018 года.

На середину января этого года в Орловской области зарегистрировано и работает уже 84 онлайн-кассы.

Кассовые аппараты нового поколения способны  в режиме реального времени передавать в налоговые органы информацию обо всех совершаемых транзакциях, формируя электронные фискальные чеки. 

Реестр контрольно-кассовой техники постоянно пополняется, и на данный момент в нем содержится уже 48 различных моделей касс.  Операторами фискальных данных стали пять организаций.

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