В январе 2017 года на потребительском рынке Орловской области цены (тарифы) на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 1,1%.



По сравнению с январем 2016 года — на 6,3%, сообщает Орелстат. Индекс цен на продукты в Орловской области по итогам августа составил 101,4% к предыдущему месяцу.

Непродовольственные товары подрожали на 0,9%, услуги – на 1%.