В прошедшем году было построено свыше 150 км волоконно-оптических линий связи, введено в эксплуатацию свыше 1000 портов широкополосного доступа к сети Интернет, увеличена доля рынка Интернет-услуг.

На сегодняшний день «Ростелеком» в Орловской области лидер в этом направлении.

Итоги года и планы развития телекоммуникаций на Орловщине стали темой для встречи вице-президента ПАО «Ростелеком» – директора Макрорегионального филиала «Центр» Александра Абрамкова с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Приоритетным направлением развития компании на 2017 год по-прежнему остается нивелирование цифрового неравенства между городом и селом.

«Сегодня особое внимание уделяется нивелированию информационного разрыва между городом и селом, программам, нацеленным на то, чтобы качественный Интернет был доступен каждому жителю Орловской области. Об этом сегодня шла речь на встрече. Есть определенные вопросы организационного характера, связанные с масштабной информатизацией образования, здравоохранения, системы безопасности, которые требуют дополнительного совместного развития. И определенные договоренности сегодня нами были достигнуты»,- прокомментировал итога встречи Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

«На встрече с Губернатором мы обсудили ряд социально-значимых телекоммуникационных проектов, в частности участие Ростелекома в реализации программы «Безопасный город» и развитие «Системы 112», - отметил Александр Абрамков.

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