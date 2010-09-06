В прошедшем году было построено свыше 150 км волоконно-оптиче ских линий связи, введено в эксплуатацию свыше 1000 портов широкополосного доступа к сети Интернет, увеличена доля рынка Интернет-услуг.

На сегодняшний день «Ростелеком» в Орловской области лидер в этом направлении.

Итоги года и планы развития телекоммуникаций на Орловщине стали темой для встречи вице-президента ПАО «Ростелеком» – директора Макрорегионально го филиала «Центр» Александра Абрамкова с губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Приоритетным направлением развития компании на 2017 год по-прежнему остается нивелирование цифрового неравенства между городом и селом.

«Сегодня особое внимание уделяется нивелированию информационного разрыва между городом и селом, программам, нацеленным на то, чтобы качественный Интернет был доступен каждому жителю Орловской области. Об этом сегодня шла речь на встрече. Есть определенные вопросы организационного характера, связанные с масштабной информатизацией образования, здравоохранения, системы безопасности, которые требуют дополнительного совместного развития. И определенные договоренности сегодня нами были достигнуты»,- прокомментировал итога встречи Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

«На встрече с Губернатором мы обсудили ряд социально-значим ых телекоммуникацио нных проектов, в частности участие Ростелекома в реализации программы «Безопасный город» и развитие «Системы 112», - отметил Александр Абрамков.