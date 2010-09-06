В прошедшем году прокуратора Орловской области отклонила каждое второе обращение органов контроля о проведении внеплановых выездных проверок предпринимателей.

Об этом говорилось сегодня в рамках итоговой коллегии Орловской области.

В рамках защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в 2016 году было предъявлено около 500 актов прокурорского реагирования. К административной и дисциплинарной ответственности за нарушения прав предпринимателей привлечено свыше 320  лиц, возбуждено три уголовных дела.

Из-за проведения проверок бизнеса без согласования с прокуратурой региона к административной ответственности привлечены шесть представителей проверяющих органов.

В 2016 году выявлено три факта воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Что касается вопросов исполнения органами власти обязательств перед бизнесом, то по итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования перед предпринимателями погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам в размере более 900  тысяч рублей.

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