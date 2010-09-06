Департамент госимущества и земельных отношений Орловской области 31 января объявил торги по продаже прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Орле.

Торги пройдут в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене. Количество выставленных лотов – 16.

Документы на участия в аукционе принимаются до 20 февраля (включительно), сам аукцион назначен на 3 марта.

Договор на установку заключается на пять лет.