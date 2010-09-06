Департамент госимущества и земельных отношений Орловской области 31 января объявил торги по продаже прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Орле.

Торги пройдут в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене. Количество выставленных лотов – 16.

Документы на участия в аукционе принимаются до 20 февраля (включительно), сам аукцион назначен на 3 марта.

Договор на установку заключается на пять лет.

№ лота

№ места согласно схеме

Вид рекламной конструкции, характеристики

 

Адрес рекламного места

Начальная цена предмета аукциона в виде годовой платы по договору (руб.)

Шаг аукциона

 (руб.)

Сумма задатка   (руб.)
  1. 4

173б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Лескова, район дома № 17 (Троицкое кладбище)

 КН ЗУ 57:25:0010310:83

70100

3500

14000
 

126б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,

 ул. Октябрьская, район дома №158,

 КН ЗУ 57:25:0010702

87600

4400

17500
 

89б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. 60-летия Октября, район дома № 17, КН ЗУ 57:25:0010610:165

64200

3200

12800
 

250б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  Карачевское шоссе, район дома № 50 КН ЗУ 57:25:0000000:4331

64200

3200

12800
 

251б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  Карачевское шоссе, район дома № 52 КН ЗУ 57:25:0020501:41

64200

3200

12800
 

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Спивака, район дома № 79 КН ЗУ 57:25:0020506:297

63250

3200

12800
 

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Спивака, район дома № 74 КН ЗУ 57:25:0020802

63250

3200

12800
 

10б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Спивака, район дома № 78б КН ЗУ 57:25:0000000:4835

63250

3200

12800
 

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Авиационная, район дома № 3 КН ЗУ 57:25:0021106:56

63250

3200

12800
 

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Авиационная, район дома № 6 КН ЗУ 57:25:0020701:2551

63250

3200

12800
 

336б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Комсомольская, район дома № 261 КН ЗУ 57:25:0020706:41

64200

3200

12800
 

322б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Комсомольская, район дома № 241 КН ЗУ 57:25:0020708:40

64200

3200

12800
 

278б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Мостовая, в районе дома № 131 по ул. 2-й Пушкарной КН ЗУ 57:25:0000000:3703

63250

3200

12800
 

275б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Мостовая,  район дома № 45 КН ЗУ 57:25:0000000:3703

63250

3200

12800
 

276б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Мостовая,  в районе дома № 23а по пер. Ореховому  КН ЗУ 57:25:0000000:3703

63250

3200

12800
 

277б

щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м)  2 стороны, общей площадью  36 кв. м

Орловская обл., г. Орел,  ул. Мостовая,  в районе дома № 25 по пер. Ореховому  КН ЗУ 57:25:0000000:3703

63250

3200

12800

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