Департамент госимущества и земельных отношений Орловской области 31 января объявил торги по продаже прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Орле.
Торги пройдут в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене. Количество выставленных лотов – 16.
Документы на участия в аукционе принимаются до 20 февраля (включительно), сам аукцион назначен на 3 марта.
Договор на установку заключается на пять лет.
|
№ лота
|
№ места согласно схеме
|
Вид рекламной конструкции, характеристики
|
Адрес рекламного места
|
Начальная цена предмета аукциона в виде годовой платы по договору (руб.)
|
Шаг аукциона
(руб.)
|
Сумма задатка (руб.)
|
|
173б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Лескова, район дома № 17 (Троицкое кладбище)
КН ЗУ 57:25:0010310:83
|
70100
|
3500
|
14000
|
126б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел,
ул. Октябрьская, район дома №158,
КН ЗУ 57:25:0010702
|
87600
|
4400
|
17500
|
89б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. 60-летия Октября, район дома № 17, КН ЗУ 57:25:0010610:165
|
64200
|
3200
|
12800
|
250б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, Карачевское шоссе, район дома № 50 КН ЗУ 57:25:0000000:4331
|
64200
|
3200
|
12800
|
251б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, Карачевское шоссе, район дома № 52 КН ЗУ 57:25:0020501:41
|
64200
|
3200
|
12800
|
7б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Спивака, район дома № 79 КН ЗУ 57:25:0020506:297
|
63250
|
3200
|
12800
|
9б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Спивака, район дома № 74 КН ЗУ 57:25:0020802
|
63250
|
3200
|
12800
|
10б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Спивака, район дома № 78б КН ЗУ 57:25:0000000:4835
|
63250
|
3200
|
12800
|
1б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Авиационная, район дома № 3 КН ЗУ 57:25:0021106:56
|
63250
|
3200
|
12800
|
2б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Авиационная, район дома № 6 КН ЗУ 57:25:0020701:2551
|
63250
|
3200
|
12800
|
336б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, район дома № 261 КН ЗУ 57:25:0020706:41
|
64200
|
3200
|
12800
|
322б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, район дома № 241 КН ЗУ 57:25:0020708:40
|
64200
|
3200
|
12800
|
278б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Мостовая, в районе дома № 131 по ул. 2-й Пушкарной КН ЗУ 57:25:0000000:3703
|
63250
|
3200
|
12800
|
275б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Мостовая, район дома № 45 КН ЗУ 57:25:0000000:3703
|
63250
|
3200
|
12800
|
276б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Мостовая, в районе дома № 23а по пер. Ореховому КН ЗУ 57:25:0000000:3703
|
63250
|
3200
|
12800
|
277б
|
щитовая конструкция «билборд» (3 х 6 м) 2 стороны, общей площадью 36 кв. м
|
Орловская обл., г. Орел, ул. Мостовая, в районе дома № 25 по пер. Ореховому КН ЗУ 57:25:0000000:3703
|
63250
|
3200
|
12800