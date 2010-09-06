По предварительным данным, в 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства в Орловской области составил 109,3%.

Орелстат представил данные по всем категориям хозяйств в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели показали наибольший рост — на 23%.

Индекс сельхозорганизаций составил 112,8%. Хозяйства населения активность снизили — их индекс составляет 93,1%.

В 2015 году индекс сельхозпроизводства в регионе составил 95,3%. В 2014 — 108,3%.

За шесть последних лет самый низкий индекс зафиксирован в 2010 году — 85%. 2011 год выдал самый высокий показатель - 131,8%. Результаты 2011 года могут быть обусловлены эффектом низкой базы в 2010 году.